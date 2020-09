Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 06.09.2020

Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitagnachmittag um 14.45 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem Volvo die Arnsberger Straße in Richtung Möhnesee. In Höhe der Ortsdurchfahrt Ruploh kam der Senior aus nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten auf dem angrenzenden Grünstreifen und kam prallte schließlich frontal gegen einem Straßenbaum. Der Autofahrer wurde -glücklicherweise ohne gravierende Verletzungen- vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. (sn)

Werl-Budberg - Brandstiftung Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr begaben sich Polizei und Feuerwehr zum Betriebshof von Straßen NRW an der Hammer Landstraße in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Werl-Nord. Dort lagerten auf einer Freifläche Holzabfälle, die aus noch unbekannter Ursache teilweise in Brand geraten waren. Das Feuer wurde von der Feuerwehr abgelöscht, bevor es sich ausweiten und auf umliegendes Gelände übergreifen konnte. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. (sn)

Ense - Abfalltonnen in Brand gesetzt Am Freitagabend entzündeten unbekannte Täter gegen 23.55 Uhr auf einem Grundstück an der Wickeder Straße mehrere Mülltonnen. Der Brand wurde durch die Bewohner des Einfamilienhauses entdeckt und noch vor dem Einsatz der Feuerwehr gelöscht. Die drei Mülltonnen wurden komplett zerstört. An der Fassade des Gebäudes entstand leichter Sachschaden. Wenig später brannten um etwa 02:10 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Steilstraße ebenfalls drei Abfalltonnen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die hinzugerufene Feuerwehr. Auch hier war das Resultat des Feuers die Zerstörung der Behälter sowie eine erhebliche Beschädigung der Fassade einer Garagenwand. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde jeweils eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagmorgen um ca. 08:40 Uhr ereignete sich auf der Werler Landstraße/ Auf dem Schützenhof an der Ausfahrt des dortigen Verbrauchermarktes ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer. Eine 52jährige Skodafahrerin wollte gegen 08:40 Uhr den Parkplatz des dortigen Supermarktes verlassen um nach rechts auf die Werler Landstraße einzubiegen. Um vom Parkplatz zu gelangen, muss man den dortigen Geh- und Radweg kreuzen. Hierbei übersah sie einen 58jährigen Pedelecfahrer, welcher den Radweg in falscher Richtung befuhr. Bei der Kollision kam der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. (Sp)

Soest - Einbruch in Getränkemarkt In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt am Overweg in Soest ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die Angabe zur Sache machen können, melden sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91000. (Sp)

Welver - grüner Pkw schneidet Kurve und flüchtet von der Unfallstelle Am Samstagmorgen gegen 11:40 Uhr befuhr eine 52-jährige Welveranerin aus Berwicke kommend die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Haselhorst. In einer Rechtskurve kam ihr ein grüner Pkw entgegen, der die Kurve geschnitten hat. Daraufhin musste die Fahrzeugführerin nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, geriet ins Schleudern und kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Die Welveranerin blieb hierbei glücklicherweise unverletzt, es entstand aber ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der grüne Pkw setzte jedoch hiervon unbeeindruckt seine Fahrt fort und flüchtete in Fahrtrichtung Berwicke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lo)

Bad Sassendorf - Sportflugzeug beschädigt In der Zeit von Montag, 31.08. bis Freitagmorgen, 04.08. wurde auf dem Gelände des Flugplatzes in Lohne ein Sportflugzeug beschädigt. Die Cessna, die der Besitzer für anstehende Wartungsarbeiten auf einer Freifläche in der Nähe eines Hangars abgestellt hatte, wurde von unbekannten Personen mutwillig oder durch unsachgemäßes Hantieren mit Arbeitsgeräten im unmittelbaren Nahbereich erheblich beschädigt. An beiden Enden der Tragflächen konnten Verformungen bzw. Einrisse in der Oberfläche festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Eigentümers auf schätzungsweise 50.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen (sn)

