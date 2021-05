Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Zwei Fahrten unter Drogeneinfluß (12/0942 + 28/1816) 22.05.2021, 09:42 Uhr und 17:35 Uhr

Speyer (ots)

Gleich zu zwei Fahrten unter Drogeneinfluss kam es am Samstag in Speyer. Während ein 51-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer um 09:42 Uhr in der Industriestraße kontrolliert wurde, geriet ein 18-Jähriger mit seinem PKW um 17:35 Uhr in der Iggelheimer Straße in eine Polizeikontrolle. Beide Fahrer zeigten drogentypische Auffälligkeiten und räumten schließlich den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Den Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

