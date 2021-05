Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verdacht des Bandendiebstahls

Frankenthal (ots)

Am 22.05.2021, gegen 14:00 Uhr, meldete ein 38-jähriger Frankenthaler eine verdächtige Personengruppe auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Benderstraße.

Die vier Männer wollten ihn zunächst dazu bewegen, eine Obdachlosenzeitung zu kaufen. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei beobachtete der Mitteiler, wie einer der Männer einer unbekannten Dame eine Handtasche aus dem Einkaufswagen stahl und diese einem weiteren Mann übergab.

Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt, wurde jedoch von dem Mitteiler verfolgt und konnte somit von der Polizei einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die Identität des Täters ist bekannt, die anderen drei Männer sind bisher unbekannt.

Darüber hinaus ist die Identität der geschädigten Dame nicht bekannt. Sollte Ihnen gestern, gegen 14:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe Marktes ihre Handtasche gestohlen worden sein, so melden Sie dies bitte bei der Polizei in Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell