Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung eines Verkehrszeichens

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 22.05.2021, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein vermutlich weißer Kastenwagen die Unterführung der Maxburgstraße aus Richtung der Speyerer Straße. Dort übersah er den Höhenbegrenzer (2,70 m) und kollidierte mit diesem. Das Verkehrszeichen wurde hierdurch heruntergerissen. Das Fahrzeug fuhr nach dem Unfall unvermittelt weiter. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallverursachenden Transporter um einen weißen Kastenwagen mit einer weiblichen Fahrerin gehandelt haben. Mitarbeiter der Stadtwerke Schifferstadt kamen an die Unfallstelle und kümmerten sich um die entstandenen Beschädigungen. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

