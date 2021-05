Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Verkehrsereignis Radfahrergruppe gesucht

Speyer (ots)

Zwei Leichtkraftradfahrer fielen am Montag um 14:57 Uhr auf, da diese vermutlich etwas zu schnell auf der Industriestraße hin und her fuhren. Als die beiden 16 und 18 Jahre alten Fahrer im Einmündungsbereich zur Joachim-Becher-Straße auf eine zehnköpfige Radfahrergruppe trafen, hupte einer der Leichtkraftradfahrer in Richtung der Fahrradfahrer, bevor es zu einem Überholmanöver kam. Ob es hierbei zu einer Gefährdung der Radfahrgruppe gekommen war, steht bislang nicht fest. Die unbekannten Radfahrer werden daher gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

