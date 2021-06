POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Radschrauben wurden vermutlich gelockert

Verdächtige Geräusche nahm die Fahrerin eines Seat Vans nach Fahrtbeginn am Donnerstagnachmittag in Buchen wahr. Eine Überprüfung ergab, dass zwei Radschrauben am Vorderrad des Wagens möglicherweise gelockert worden waren. Der Seat Alhambra war zuvor von Donnerstagmorgen 6 Uhr bis gegen 13 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Siemensstraße abgestellt. Da das Fahrzeug vor Kurzem noch ohne Mängel in einer Werkstatt war, besteht der Verdacht, dass eine unbekannte Personen den Zeitraum genutzt hat, um den Schaden herbeizuführen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Obrigheim: Fahrschülerin nach Unfall leicht verletzt

In Erinnerung bleibt sicherlich die Fahrstunde, die eine 19-Jährige am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, in Obrigheim absolviert hat. Die Frau wollte von Obrigheim nach Haßmersheim fahren und musste im Bereich des Mosbacher Kreuzes anhalten, da ein anderer Wagen Vorfahrt hatte. Dies erkannte eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung der Einmündung fuhr, offenbar zu spät und fuhr auf den Fahrschul-VW auf. Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

