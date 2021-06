Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Obersulm: Zeugen nach Einbrüchen in Firmen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in zwei Firmen in der Obersulmer Neuhausstraße ein. Zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 5 Uhr am Donnerstagmorgen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude des einen Unternehmens und durchsuchten dieses. Auch eine Werkstatt, die zur selben Firma gehört, wurde von den Einbrechern über ein Fenster betreten. Auch hier wurde das Innere von den Tätern durchsucht, bevor sie schließlich das Weite suchten. Im selben Zeitraum stiegen Einbrecher in eine weitere Firma in der Neuhausstraße ein. Die Einbrecher versuchten wohl zunächst die Eingangstüre aufzubrechen, scheiterten aber daran, weshalb sie schließlich ein Fenster aufbrachen und darüber ins Gebäude gelangten. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der bei den beiden Einbrüchen entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um die Neuhausstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

A6/ Neckarsulm: Motorradunfall auf der Autobahn

Am frühen Freitagmorgen behandelten Rettungskräfte auf der A6 bei Neckarsulm einen Motorradfahrer und seine Sozia. Der 42-Jährige fuhr mit seiner gleichaltrigen Mitfahrerin gegen 3.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Heilbronn/Neckarsulm verlor der Mann in einer Baustelle die Kontrolle über seine Maschine und streifte mehrfach die Betongleitwand. Beide Personen stürzten vom Motorrad und wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Mitfahrerin in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Eppingen: Motorradfahrer nach Flucht vor Polizei festgenommen

Am Montag lieferte sich ein Motorradfahrer mit der Polizei zwei Verfolgungsfahrten auf der B293. Der Mann hatte in Eppingen und Gemmingen mehrfach Autofahrer angehalten und war beim Eintreffen der Polizei auf seinem Motorrad mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h über die B293 geflüchtet. Zeugenhinweise führten nun auf die Spur des 48-Jährigen. Der Mann hatte die Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch lautes herumbrüllen in Atem gehalten, woraufhin diese die Polizei verständigten. Da sich die Person wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand und versuchte in Unterwäsche vor der Polizei zu flüchten, wurde er festgenommen und in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittlungen zu seinem Fahrverhalten am Montag dauern an.

Eppingen: Kollision mit Hauswand

Eine 32-Jährige prallte am Mittwochmittag mit ihrem VW gegen eine Hauswand in Eppingen. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr auf der Straße "Am Karlsplatz", als sie wohl aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier streifte der Wagen zunächst eine Straßenlaterne und kollidierte dann mit einer Hauswand. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten sie an der Unfallstelle. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine Wohnung in der Heilbronner Oststraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Neben Geld und Wertgegenständen nahmen die Täter auch eine Hose und einen Gürtel mit. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten diese über das Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 07131 104 4444 mitzuteilen.

Untereisesheim: Rollstuhlfahrer verletzt

Beim Versuch eine Straße zu überqueren verletzte sich am Donnerstag ein 67 Jahre alter Rollstuhlfahrer. Der Mann wollte auf die andere Seite der Untereisesheimer Brückenstraße gelangen und fuhr mit seinem Elektrorollstuhl los. Nachdem er auf der gegenüberliegenden Straßenseite ankam, versuchte der Mann über einen hohen Bordstein zu fahren um so auf den Gehweg zu gelangen. Dabei stürzte der Mann aus seinem Fortbewegungsmittel und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen in ein Krankenhaus.

B39/ Ellhofen: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Rettungskräfte brachten nach einem Unfall am Freitagmorgen auf der B39 bei Ellhofen zwei Autofahrer in Krankenhäuser. Ein 18-Jähriger fuhr gegen kurz vor 6 Uhr auf der Bundesstraße von Weinsberg in Richtung Ellhofen. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs geriet der junge Mann mit seinem VW in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford eines 35-Jährigen. Beide Männer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 18.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

