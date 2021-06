Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2021 mit Berichten vom 24.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Hardthausen am Kocher: LKW prallt gegen PKW

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden am Mittwochabend bei einem Unfall auf der A81 bei Hardthausen am Kocher. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Opels war um kurz vor 20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn unterwegs. Als er an dem LKW eines 20-Jährigen vorbeifuhr, kam der Auflieger des Sattelzuges aus unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte gegen den Opel. Beide Fahrer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen von der Fahrbahn ab. Der Opel hob zwischenzeitlich ab und wurde ein Stück durch die Luft geschleudert, bevor er schließlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Opel-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Mit dem PKW in den Gegenverkehr

Rettungskräfte brachten am Mittwochmorgen eine 20-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die junge Frau fuhr gegen 7 Uhr auf der Heilbronner Neckartalstraße in Richtung Lauffen, als sie auf Höhe des Segelfluggeländes wohl aus Unachtsamkeit mit ihrem Mercedes auf den Gegenfahrstreifen geriet. Dabei kollidierte der Mercedes seitlich mitzwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Am Mercedes sowie den entgegenkommenden Fiat und Kia entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte 20-Jährige.

Heilbronn-Frankenbach: Kollision zwischen Fahrrad und PKW - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW am Dienstagnachmittag in Heilbronn-Frankenbach sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin und die 69-jährige Lenkerin eines Mercedes fuhren gegen 14.50 Uhr auf der Saarbrückener Straße in Richtung der Frankenbacher Ortsmitte. Als der Mercedes in die Nähe der Fahrradfahrerin kam, verlor diese die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte zu Boden. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da unklar ist, ob sich der Mercedes und das Fahrrad berührten oder die PKW-Fahrerin mit ihrem Auto auf den Fahrradstreifen kam, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 204060 vom Polizeirevier Heilbronn-Böckingen entgegengenommen.

Bad Rappenau: Mehrere Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Unfall bei Bad Rappenau wurden am Mittwochnachmittag drei Personen schwer verletzt. Eine 21-Jährige fuhr in ihrem Fiat gegen 16.30 Uhr von Bad Rappenau- Grombach in Richtung Bad Rappenau-Treschklingen und wollte an der Einmündung zur Strecke zwischen Kirchardt und Bad Rappenau nach links auf die Kreisstraße abbiegen. Dabei übersah sie wohl den zeitgleich dort heranfahrenden VW Golf einer 25-Jährigen und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden abgewiesen und kamen von der Fahrbahn ab. Die Golf-Fahrerin wurde ebenso wie die Lenkerin des Fiats und ihre 26 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die Bergung der beiden Fahrzeuge. Daran entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro.

Möckmühl-Ruchsen: Mann versucht Auto zu stehlen

Ein 28-Jähriger versuchte in der Nacht auf Donnerstag ein Auto in Möckmühl zu stehlen. Zeugen hatten die Polizei informiert, nachdem der Mann mit Angestellten einer Firma in der Jagsthäuser Straße in Streit geraten war. Danach hatte er den Schlüssel eines Firmenwagens an sich genommen und versucht mit dem PKW davonzufahren. Ein Zeuge, der versucht hatte den 28-Jährigen am Davonfahren zu hindern, geriet mit dem Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die eintreffende Polizei stellte fest, dass der Mann nicht nur versucht hatte das Auto zu stehlen, sondern dabei auch unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der Mann wurde in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, im Krankenhaus eine Ärztin anging und begann sich selbst zu verletzten wurde der 28-Jährige in eine Spezialklinik gebracht.

Gundelsheim: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Mit über 3 Promille Alkohol im Körper fuhr eine 47-Jährige am Mittwochabend in Gundelsheim auf einen geparkten PKW auf. Die Frau hatte ihren Skoda hinter dem Ford eines 30-Jährigen abgestellt, der dadurch am Ausparken gehindert wurde. Der Ford-Halter machte die im Wagen sitzende Frau darauf aufmerksam, dass er wegfahren wollte, woraufhin die Frau mit ihrem Auto anfuhr und zwei Mal gegen den Ford prallte. Weil eine eintreffende Streife bemerkte, dass die Frau nach Alkohol roch und eine halbvolle Flasche Hochprozentiges im Fahrerraum fand, wurde mit der Frau ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp 3,1 Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 700 Euro.

Gundelsheim: BMW "abgesoffen"

Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen einen BMW aus einer vollgelaufenen Unterführung in Gundelsheim bergen. Eine 28-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 8.30 Uhr auf der Mühlstraße unterwegs und wollte dort durch die Bahnunterführung fahren. Dort stand zu diesem Zeitpunkt das Wasser aufgrund eines Unwetters etwa 30 Zentimeter hoch. Der Motor des BMWs ging bei der Fahrt durch die Fluten aus und ließ sich danach nicht mehr starten. Die Frau stieg daraufhin aus und informierte Polizei und Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand ihr Wagen bereits etwa einen Meter unter Wasser. Das Auto konnte erst nachdem das Wasser abgelaufen war von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Bad Rappenau: Feuer in Vereinsheim

Das Vereinsheim eines Bad Rappenauer Musikvereins wurde am Donnerstagmorgen bei einem Brand schwer beschädigt. In der Küche der großen Holzhütte in der Raiffeisenstraße hatte sich wohl aufgrund eines technischen Defekts ein Brand entwickelt. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

