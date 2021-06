Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: In Bistro eingebrochen und Zigaretten gestohlen

In ein Bistro in der Künzelsauer Bahnhofstraße sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen. Im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 5.45 Uhr schlugen die Eindringlinge eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten des Lokals. Im Untergeschoss warfen sie einen Zigarettenautomaten um, brachen diesen auf und entwendeten die Zigaretten. Vermutlich nutzten sie Küchengeschirr dazu als Werkzeug. Ob die Diebe außer den Zigaretten sonst noch etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400.

