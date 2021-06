Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Brand an Wohnungstüre

Vermutlich mittels einer brennenden Substanz wurde Diensttagmittag ein Brand in Wertheim gelegt. In einem Mehrfamilienwohnhaus Am Rheinhardshof stellte ein Bewohner bei seiner Rückkehr gegen 15.30 Uhr fest, dass es an seiner Wohnungseingangstüre zu einem kurzfristigen Brand kam, welcher jedoch von selbst erlosch. Der Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

