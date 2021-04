Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Firmengebäude

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Zugang zu drei Firmengeländen an der Ölwerkstraße und im Bereich Am Ölwerk verschafft. In einem Falle drangen sie zunächst in eine Lagerhalle ein und durchsuchten später mehrere Büroräume. Bei den beiden übrigen Taten gelang es ihnen nicht, in die Firmengebäude einzudringen. Beute machten sie vermutlich keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

