Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Drei Baucontainer aufgebrochen

Twist (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen insgesamt drei Baucontainer an der Straßenbaustelle der B402 in Höhe Fehndorfer Straße aufgebrochen. Was sie dabei genau erbeuten konnten, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell