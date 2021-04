Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mülltonne angezündet

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Freitagabend an der Bernd-Rosemeyer-Straße eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte aus, um die Flammen zu löschen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

