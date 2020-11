Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter hebelten Terrassentür auf

Wassenberg-BirgelenWassenberg-Birgelen (ots)

Am Montag, 16. November, zwischen 15.15 Uhr und 18.50 Uhr, hebelten unbekannte Personen die Terrassentür zu einem Haus an der Straße Am Kreuz auf. Sie durchsuchten die Räume, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

