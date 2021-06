Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Zweiflingen-Pfahlbach: Eisdiebe ermittelt

Aus einem Selbstbedienungsladen in Zweiflingen-Pfahlbach wurden in den vergangenen Wochen mehrfach Eiscremepackungen gestohlen. Die Täter kamen seit Anfang Juni in mindestens drei Fällen in den Hofladen in der Schießhofer Straße und entwendeten die Lebensmittel. Videoaufzeichnungen führten auf die Spur der drei Täter, die nun mit Anzeigen rechnen müssen.

Untermünkheim: Auffahrunfall an Ampel

Bei einem Auffahrunfall in Untermünkheim hat sich eine 31-Jährige am Montagabend leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem BMW auf der Bundesstraße von Untermünkheim kommend in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Kupferzell unterwegs. An einer Kreuzung schaltete die Lichtzeichenanlage auf Gelblicht um, weshalb die 31-Jährige ihre Geschwindigkeit verringerte. Eine hinter ihr fahrende 64-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Transit auf den BMW auf. Nach dem Zusammenstoß brachte eine Rettungswagenbesatzung die 31-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Ford Transit war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell