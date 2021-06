Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Zeugen nach Ausparkkollision gesucht

Nach einem Unfall beim Rückwärtsausparken am Donnerstagmittag auf der Bad Mergentheimer Straße in Igersheim sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 12 Uhr hatten eine 79-Jährige und ein 41-Jähriger zeitgleich ihre Autos von Parkplätzen von gegenüberliegenden Straßenseiten rückwärts ausgeparkt. Dabei kollidierten der VW und der Opel mitten auf der Fahrbahn. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt circa 1.000 Euro zu kümmern, setzte die 79-Jährige ihre Fahrt mit ihrem Opel einfach fort. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin dank des bekannten Kfz-Kennzeichens schnell ermitteln. Nun sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können und und sich unter der Telefonnummer 07931 54990 melden sollen. Insbesondere ein männlicher Zeuge, der den Unfall beobachtet haben soll, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Bad Mergentheim: Autofahrer beim Wenden mit 17-jährigem Leichtkraftradfahrer kollidiert

Bei einem Wendemanöver auf der Fahrbahn in Bad Mergentheim ist ein 80-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag mit einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer kollidiert. Gegen 11.30 Uhr war der 80-Jährige auf der Igersheimer Straße unterwegs. Da er sich verfahren hatte, fuhr er mit seinem Toyota Corolla in eine Haltebucht, um anschließend auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er den herannahenden 17-Jährigen auf einer Yamaha, der ebenfalls in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 80-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Bad Mergentheim: Dicht aufgefahren, gedrängelt und gefährdet

Mit Drängeln, Überholen und plötzlichem Abbremsen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag einen Autofahrer in Bad Mergentheim gefährdet. Der Unbekannte war gegen 21.30 Uhr mit einem roten Daimler-Benz auf der Löffelstelzer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Dabei fuhr er dicht auf einen vorausfahrenden anderen Daimler-Benz eines 83-Jährigen auf. Infolge kam es zu gefährlichen Überhol- und Abbremsmanövern sowie Drohgebährden gegenüber dem 83-Jährigen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Löffelstelzen fort. Er wird wie folgt beschrieben: circa 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Haare, Vollbart, stabile Statur. Die Polizei Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, sucht nun Zeugen des Vorfalls und Hinweise zu dem roten Daimler-Benz mit AZ-Kennzeichen.

Wertheim: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Einfach weitergefahren ist eine unbekannte Person am Mittwoch nach einer Kollision mit einem VW Golf in Wertheim. Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11 Uhr stand dieser auf einem Supermarktparkplatz in der Breslauer Straße in Wertheim geparkt. Während der oder die Unbekannte mit einem Fahrzeug an dem VW Golf vorbeifuhr, kam es zu einer Berührung zwischen den Wagen. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher einfach seine Fahrt fort. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890.

Wertheim-Dertingen: Schaf durch falsches Futter verendet

In einem Stall in Wertheim-Dertingen starb am Donnerstag ein Schaf, nachdem es giftige Eiben-Zweige gefressen hatte. Der Besitzer hatte, nachdem das Tier mit Schaum vorm Maul verendet war, einen Tierarzt hinzugezogen. Dieser entdeckte die Zweige im Gatter des Tieres im Bleichwiesenweg. Vermutlich hatte eine unbekannte Person das Schaf gefüttert und dazu Schnittgut, das auf dem Nachbargrundstück lag verwendet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass fremde Tiere nicht gefüttert werden sollen. Zeugen, die Hinweise auf die fütternde Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell