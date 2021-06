Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Werbach/ Boxberg: Motorradkontrollen im Main-Tauber-Kreis

Über 70 Zweiräder nahmen Beamte der Tauberbischofsheimer Verkehrspolizei bei Kontrollen am Sonntag bei Werbach und Boxberg unter die Lupe. Die Polizisten stellten dabei in Werbach mehrere verkehrsrechtliche Verstöße fest. Hauptsächlich wurden fehlende oder nicht ordnungsgemäße Rückspiegel, fehlende Rückstrahler oder abgefahrene Reifen beanstandet. An fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, zwei der Fahrer mussten ihre Maschinen aus Sicherheitsgründen stehenlassen. Bei der Kontrolle bei Boxberg mussten ein Kleinkraftrad und zwei Leichtkrafträder wegen technischer Veränderungen sichergestellt und einem Sachverständigen vorgeführt werden. An einem weiteren Kraftrad erlosch wegen Umbauten am Auspuff die Betriebserlaubnis.

Tauberbischofsheim: 52-Jährige bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Tauberbischofsheim wurde eine 52-Jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW auf der Hochhäuser Straße in Richtung Stadtmitte, als sie an der Einmündung zur Wellenbergerstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Die 58 Jahre alte Fahrerin eines nachfolgenden PKWs bemerkte dies vermutlich zu spät und kollidierte mit ihrem Wagen mit dem Heck des VWs. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Rettungskräfte brachten die VW-Fahrerin in ein Krankenhaus.

Wittighausen: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 29-Jähriger am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad gegen 15 Uhr den Grombühlweg in Wittighausen. Als er in die Bayernstraße abbog übersah der Radler wohl eine bauliche Fahrbahnverengung und fuhr darüber. Daraufhin geriet der Radfahrer ins Straucheln und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung des Verletzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell