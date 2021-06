Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Völlig uneinsichtig

In der Zelle des Polizeireviers endete Freitagnacht die Tour von drei jungen Männern in Mosbach. Alle hatten reichlich dem Alkohol zugesprochen. Die Männer waren den Abend über an verschiedenen Körperverletzungen und anderen Straftaten im Stadtgebiet von Mosbach beteiligt. Nachdem sie dem durch die Polizei ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkamen und sich völlig uneinsichtig zeigten, mussten die Männer die Nacht in der Zelle verbringen. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zu den Vorfällen Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06261 8090 melden sollen.

Obrigheim: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Auf die Gegenfahrbahn geriet Samstagnacht ein Autofahrer bei Obrigheim und verursachte hierdurch einen Unfall. Der 19-Jährige befuhr gegen Mitternacht die Bundesstraße 292, als er vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit mit seinem Audi auf die entgegengesetzte Fahrspur geriet. Hier kollidierte er mit dem Audi eines 35-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 10.000 Euro.

Fahrenbach: Radunfall

Schwere Verletzungen zog sich Freitagabend ein Jugendlicher mit seinem Rad in Fahrenbach zu. Der 15-Jährige sprang mit seinem Mountainbike über eine selbstgebastelte Schanze an der Sportanlage in der Bahnhofstraße und stürzte. Hierbei wurde der Junge schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Adelsheim: Rücksichtslos überholt

Am frühen Montagmorgen überholte bei Adelsheim ein Autofahrer sehr rücksichtlos und verlor dadurch seinen Führerschein. Der Fahrer eines Hyundai fuhr um 5.40 Uhr die Bundestraße 292n von Osterburken hinter einem Lkw in Kolonne Richtung Adelsheim. In einer langgezogenen Rechts - Links-Kurvenkombination, kurz vor dem dortigen Tunnel, setzte der 49-jährige Hyundaifahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen des Lkws an. Nur durch kräftiges Bremsen und einem Ausweichen nach rechts durch den LKW-Fahrer konnte ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw vermieden werden. Da der ganze Überholvorgang direkt von einer hinter dem 49-Jährigen fahrenden Streifenwagenbesatzung beobachtet werden konnte, folgten die Maßnahmen noch vor Ort. Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Gesucht wird der entgegenkommende Pkw, mit dem es fast zur Kollision kam. Wer Hinweise zu dem Fahrer machen kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, melden.

Buchen: Unfallflucht

Einen anderen Pkw beschädigte Samstagabend ein unbekannter Pkw-Lenker in Buchen. Der Fahrer eines VW-Tiguan stellte sein Fahrzeug im Zeitraum von 17.50 Uhr bis 19.28 Uhr in der Walldürner Straße auf dem Parkplatz der dortigen Bank ab. Vermutlich beim Aus-/Einparken durch einen anderen Pkw wurde die rechte Seite der Frontstoßstange des VW beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, wird dieser gesucht. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Fahrer geben kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, melden.

Adelsheim: Unfallflucht

Beschädigungen musste ein Pkw-Besitzer Samstagmittag in Adelsheim an seinem Fahrzeug feststellen. Der Daimler-Benz war nur eine halbe Stunde ab 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Unteren Austraße geparkt. Der Unfallverursacher beschädigte den geparkten Daimler an der hinteren Tür und verursachte hierdurch einen Sachschaden von zirka 3.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

Hüffenhardt: Audi überholt Lkw und bremst ihn aus - Zeugen gesucht!

Während ein Lastwagen am Freitagmorgen die L 530 von Wollenberg in Richtung Hüffenhardt befuhr, hat ihn ein weißer Audi A6 überholt und ausgebremst. Der Pkw setzte sich vor das Sattelaufliegergespann und vollzog aus rund 50 Stundenkilometern etwa 200 Meter vor dem Ortseingang eine Vollbremsung bis fast zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht auf den Audi aufzufahren. Danach beschleunigte der Autofahrer wieder seinen Wagen und bog schließlich Richtung Heilbronn ab. Verletzt wurde niemand. Beim Entladen stellte der Lkw-Fahrer jedoch fest, dass Ladung beschädigt worden ist. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen den unbekannten Fahrer wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zum Fahrer geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 0761/690-0.

