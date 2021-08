Polizei Köln

POL-K: 210820-4-K 48-Jähriger bedroht Discounter-Kundin und fordert Medikamente - Festnahme

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagvormittag (20. August) hat ein 48-jähriger Grieche an der Dürener Straße in Köln-Lindenthal einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Nach Zeugenangaben soll der Mann gegen 9 Uhr in einem Discounter eine 60-jährige Kundin umfasst und mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand rief der Mann mehrfach "Überfall" und forderte dann die Herausgabe von Medikamenten. Die von Zeugen alarmierte Polizei umstellte kurz darauf das Objekt. Den anwesenden Kunden und Kundinnen sowie den Geschäftsmitarbeitern gelang es selbstständig, sich ins Freie zu retten. Den mutmaßlichen Täter nahmen Polizisten beim Versuch, unbewaffnet aus dem Hinterausgang zu flüchten, fest. Anschließend durchsuchten Spezialkräfte das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und mit Zeugenvernehmungen begonnen. Weitere Details zum Geschehensablauf wie auch die Motivlage des Festgenommenen sind noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geiselnahme dauern an. Die Staatsanwaltschaft Köln prüft gegenwärtig, ob die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorliegen.(cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell