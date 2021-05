Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240521-369: Randalierer landete in Polizeizelle

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einsatz wegen nächtlichen Ruhestörung sind Polizeibeamt*innen am frühen Samstagmorgen (22. Mai) von einem 24-Jährigen angegriffen worden, er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei war gegen 02.00 Uhr von Anwohnern gerufen worden, weil ein alkoholisierter Mann mehrfach gegen eine Haustüre getreten hatte. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits entfernt. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, versuchte er beim Anblick der Polizei zu flüchten. Als die Beamt*innen ihn einholten, griff er diese mit Schlägen, Tritten und Kopfstößen an, die allerdings ins Leere gingen. Er beschädigte dabei allerdings ein geparktes Auto, welches durch einen Tritt getroffen wurde. Den Rest der Nacht verbrachte der Gummersbacher zur Ausnüchterung in einer Zelle der Gummersbacher Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell