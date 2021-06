Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen (08.15 Uhr) ist es in der Schinkelstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen attackierte ein 29-jähriger Mann aus Osnabrück einen 31-Jährigen mit einem Messer, während dieser schlief. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Beschuldigte wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Am kommenden Dienstag wird der 29-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Eine Lebensgefahr bei dem 31-jährigen Osnabrücker kann inzwischen ausgeschlossen werden.

