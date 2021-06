Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Rüttelplatte von Baustelle in Malgarten entwendet

Bramsche (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen kam es im Ortskern von Bramsche-Malgarten an der Sögelner Allee zum Diebstahl einer Rüttelplatte. Die Rüttelplatte war zuvor so abgestellt worden, dass die Schaufel eines Radlers sie gegen Wegnahme sicherte. Entsprechend muss der Radlader bewegt worden sein. Aufgrund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass der Abtransport mittels Kraftfahrzeug bewerkstelligt wurde. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell