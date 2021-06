Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Vereinsheim - Täter festgenommen

Bohmte (ots)

Am Vereinsheim des SC Herringhausen löste am Samstagabend die Alarmanlage aus. Ein Verantwortlicher des Vereins erschien vor Ort und stellte ein aufgebrochenes Fenster sowie eine Person im Objekt fest. Der 51-Jährige wählte sofort den Notruf und ging auf Distanz zu dem Eindringling. Durch ständige Informationsweitergabe an die Polizei gelang die Festnahme des inzwischen flüchtigen Täters. Es handelt sich um einen 22-jährigen Bohmter. Die Polizei führte am Tatort und an der Person eine Spurensicherung durch.

