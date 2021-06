Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Osnabrück (ots)

Am Sonntagvormittag wurde ein Mann in der Seminarstraße von vier Zeugen dabei beobachtet, wie er versuchte mit einer Kneifzange ein Fahrradschloss zu knacken. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, warf der Täter die Zange unter einen Pkw und flüchtete. Einer der Zeugen erkannte den Mann kurze Zeit später in einem Café an der Ecke Seminarstraße / Lyrastraße wieder. Der Täter hatte sein Oberhemd zwischenzeitlich in einem Beet entsorgt und versuchte nun im Unterhemd nicht aufzufallen. Die Beamten stellten einen 26-jährigen Osnabrücker fest, der in der Vergangenheit bereits hinlänglich im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen und Diebstählen in Erscheinung trat. Der Beschuldigte räumte den Tatvorwurf ein und zeigte den Polizisten sein entsorgtes Hemd. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille. Das Tatmittel, die Kneifzange unter dem Pkw, wurde sichergestellt.

