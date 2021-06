Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Roter Jeep beschädigt - Unfallflucht im Kronesch

Bad Iburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Kronesch" auf Höhe der Realschule zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 23 Uhr bis 07 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkte Jeep Renegade beschädigt. Der Fahrzeugführer stellte einen Frontschaden linksseitig fest und erstattete Anzeige. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879-500.

