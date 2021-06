Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau nach Brand in Einfamilienhaus verstorben

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.06.2021 stellten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung an einem Haus in der Straße Sonnenberg in Wuppertal-Vohwinkel fest.

Die gegen 03:30 Uhr alarmierte Feuerwehr drang in das Einfamilienhaus ein und fand dort die 79-jährige alleinige Bewohnerin leblos vor. Sofortige Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die durch das Kriminalkommissariat geführten Ermittlungen werden durch einen Sachverständigen unterstützt, um die Todes- und Brandursache zu ermitteln. Eine Obduktion des Leichnams wird bei der Staatsanwaltschaft beantragt. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell