Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (08.06.2021, gegen 02:10 Uhr), brachen Unbekannte einen Kiosk an der Kreuzstraße in Wuppertal-Wichlinghausen auf.

Zeugen wurden durch lautes Klirren einer Scheibe auf den Einbruch aufmerksam und konnten zwei Männer beobachten, wie diese Tabakerzeugnisse aus der Auslage des Kiosk entwendeten, nachdem sie zuvor offenbar die Scheibe eingeschlagen hatten.

Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht. Eine sofortige Fahndung der Polizei am Tatort verlief negativ.

Die Männer waren beide etwa 20 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Beide sollen eine schmale Statur gehabt haben. Bekleidet war einer der Einbrecher mit einer hellen Jacke und einer Jeans. Der Zweite hatte dunkle lockige Haare und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrechern aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell