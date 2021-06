Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Verkehrsunfallflucht auf Discounterparkplatz

Bersenbrück (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr, wurde ein goldbrauner Nissan Qashqai auf dem LIDL-Parkplatz an der Robert-Bosch-Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Schaden im Bereich der hinteren Tür und des Radlaufs auf der Fahrerseite ist mutmaßlich bei einem misslungenen Ein- oder Ausparkmanöver entstanden. Beziffert wird eine Reparatur auf etwa 3.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Zusammenstoß geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell