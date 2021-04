Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 14.04.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer an einem Altpapiercontainer

Am Mittwoch, 14.04.2021 gegen 00:30 Uhr, geriet aus bislang unklarer Ursache ein Altpapiercontainer in der Posener Straße in Seesen in Brand. Durch die Feuerwehr Seesen konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich unter 05381-9440 bei der Polizei Seesen zu melden.

