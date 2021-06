Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Hochwertiger Aufsitzmäher gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dissen (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist eine Garage in der "Dahauser Straße" ins Visier von Unbekannten geraten. Zwischen 02.30 Uhr und 11.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einer von drei nebeneinanderstehenden Garagen, die sich unweit der Straße "Südring" vor einem Wohnhaus befinden. Die Diebe nahmen einen orange-grauen Aufsitzmäher des Herstellers "Husqvarna" an sich und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Polizei aus Dissen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Aufsitzmähers geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05421/921390 zu melden.

