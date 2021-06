Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Verunfalltes Krad gesucht - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots)

Am Sonntagabend (21.50 Uhr) stellte die Polizei in der Osnabrücker Straße ein rotes Leichtkraftrad fest, welches kurz zuvor offenbar verunfallt war. Das motorisierte Zweirad wurde auf einem Kreisverkehr in Höhe eines Autohauses abgestellt und wies frische Unfallspuren auf. Eine verantwortliche Person war weit und breit nicht anzutreffen. Erste Ermittlungen führten die Beamten zu dem 60-jährigen Halter aus Hasbergen. Bei einem anschließenden Besuch stellten die Polizisten bei dem Mann frische Schürfwunden und Risse in seiner Hose fest. Zudem stand der 60-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. In einer ersten Befragung räumte der Hasberger seine Fahrereigenschaft ein. Die Aussagen zum Unfallzeitpunkt weichen jedoch voneinander ab. Als die Beamten später zu der Unfallstelle zurückkehrten, war das Leichtkraftrad spurlos verschwunden. Ein Diebstahl ist nach bisherigen Ermittlungsstand nicht auszuschließen. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die das Sturzgeschehen möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des roten Leichtkraftrades geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

