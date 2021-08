POL-ESW: Pressebericht vom 27.08.21 (2)

Polizei Eschwege

Beim Einparken in der Friedrich-Ebert-Straße in Reichensachsen beschädigte ein 54-Jähriger aus Baunatal einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel, an dem geringfügigeren Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Vormittag, um 11:40 Uhr.

Unfallflucht

Ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard stellte seinen Pkw ordnungsgemäß geparkt am 26.08.21 gegen 16.00 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege im hinteren Bereich in der Nähe der dortigen Tankstelle ab. Gegen 16.50 Uhr wurde sein Kennzeichen ausgerufen, nachdem gesehen wurde, wie ein schwarzer Opel Kombi ausgestattet mit einer Anhängerkupplung rückwärts gegen sein Fahrzeug gefahren war und anschließend flüchtete. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Wenden - Unfallflucht

Um 05:35 Uhr befuhr heute Morgen ein noch unbekannter Fahrzeugführer die B 7 aus Richtung Leimbachsweg kommend in Richtung Lindengasse in Netra. Von der B 7 bog das Fahrzeug in den Graburgsweg ab, um dort zu wenden. Dabei kam es zur Beschädigung eines Hauses im Graburgsweg, an der die Querverstrebungen und die Schieferfassade beschädigt wurden. An dem Haus entstand ein Schaden von ca. 5000 EUR. Nach der Kollision stieg der Fahrer aus, schaute sich den Schaden an und fuhr anschließend davon. Der Fahrer soll Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Er hat kurze Haare und ist von osteuropäischem Aussehen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Lkw Mercedes. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Mittag, um 13:57 Uhr, eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die zu dieser Zeit zwischen Stadthosbach und Thurnhosbach unterwegs war. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR am Fahrzeug; das Reh überlebte den Unfall nicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Um 05:03 Uhr kam es heute Morgen zu einem Unfall mit einem Wildschwein, das die B 7 zwischen Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau überquerte. Dabei wurde das Wildschwein von dem Pkw eines 49-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst. Das Wildschwein lief im Anschluss noch ein Stück weiter, worauf es dann von dem entgegenkommenden Pkw eines 56-Jährigen aus Helsa erfasst wurde. Das Tier verkeilte sich unter dessen Fahrzeug, wo es dann verendete. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Um 07:30 Uhr kam es gestern Morgen auf der B 7 zwischen Fürstenhagen und Eschenstruth zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 22-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst wurde. Das Tier lief offenbar leicht verletzt davon. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wird der Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer 65-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Diese war am gestrigen Morgen im Aldi-Markt in der Leipziger Straße einkaufen. Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde ihr das Portmonee au der Jackentasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich persönliche Dokumente und Bankkarten in der Geldbörse; der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Durch Zeugen ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Männer, die mit einem schwarzen Audi mit HR-Kennzeichen davonfuhren. Einer soll ca. 175 cm groß und untersetzt (Bierbauch) sein. Er ist von südländischem Aussehen und trug ein blaues Hemd. Von dem zweiten Tatverdächtigen ist nur bekannt, dass dieser ca. 190 cm groß sein soll und ein Base-Cap trug.

Diebstahl aus Keller

In der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eine ältere Playstation 2 samt mehreren Spielen entwendet. Der Diebstahl wurde gestern Nachmittag, gegen 17:15 Uhr, festgestellt. Durch den Aufbruch des Kellerraumes entstand geringer Sachschaden von 10 EUR.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 25.08.21, 17:30 Uhr und dem 26.08.21, 15:15 Uhr wurde ein schwarzer VW Eos durch Unbekannte beschädigt. Das Auto war in der "Untere Ellerbergstraße" in Witzenhausen abgestellt, wo es auf der rechten Fahrzeugseite an mehreren Stellen zerkratzt wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

