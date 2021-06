Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwarzer Audi Q7 gestohlen

Melle (ots)

Zwischen 04:30 Uhr und 07 Uhr wurde am Freitagmorgen ein schwarzer Audi Q7 in der Straße Balgerbrück, unweit der Herforder Straße, gestohlen. Das Fahrzeug, Erstzulassung 2007, wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen OS-DW8000 geführt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Pkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

