Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste

A1: Sattelzug betrunken in den Graben gesteuert

Rieste (ots)

Gegen 22:55 Uhr befuhr eine Streife der Autobahnpolizei Osnabrück am Donnerstagabend die A1 zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche. Plötzlich stockte und staute sich der Verkehr, die Beamten begaben sich zum Staubeginn. Ein Sattelzug war im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Die Beamten befreiten den 36-jährigen Fahrer aus seiner umgestürzten Sattelzugmaschine, dabei wehte ihnen bereits ein gut wahrnehmbarer Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille. Der Mann aus der Ukraine blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. In einer Anhörung berichtete der Mann, ein weißer Kastenwagen habe ihn abgedrängt. Am Unfallfahrzeug war an der beschriebenen Anstoßstelle keine Beschädigung feststellbar, die Beamten gehen derzeit von einer Schutzbehauptung aus. Die Bergung des Sattelzuges soll am frühen Samstagmorgen stattfinden. Dafür wird die Richtungsfahrbahn Münster zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche voraussichtlich in der Zeit von 04 Uhr bis 10 Uhr voll gesperrt. Die frühen Morgenstunden werden gewählt, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell