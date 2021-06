Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Waldstück mit Molotowcocktail in Brand gesetzt

Bersenbrück (ots)

Gegen 21:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend zu einem Waldstück in den Quadenorter Weg alarmiert, dort sollte es brennen. Tatsächlich schlugen die Flammen bis in die Baumkronen und mussten von der Feuerwehr abgelöscht werden. Die Polizei entdeckte auf einem Hochsitz einen Molotowcocktail. In der Nähe des Brandortes wurden vier Heranwachsende im Alter zwischen 18 und 20 Jahren festgestellt. Bei ihrer Befragung konnte ermittelt werden, dass das Waldstück wohl vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Einer der Heranwachsenden, ein 20-jähriger Bersenbrücker, verhielt sich zunehmend auffällig. Den jungen Mann schienen das Feuer und die polizeilichen Maßnahmen zu amüsieren. Durch weitere Ermittlungen erhärtete sich gegen ihn ein konkreter Tatverdacht. Das Lachen verging ihm, als die spezialisierte Tatortgruppe am Brandort erschien und er den Großteil seiner Kleidung als Beweisstücke ablegen musste. Der 20-Jährige räumte seine Tat schließlich ein, er habe aus Langeweile und Neugierde mit einem selbstgebauten Molotowcocktail einen Holzstapel in dem Waldstück in Brand gesetzt. Ein zweiter Eigenbau, den die Beamten auf dem Hochsitz gefunden hatten, habe nicht zünden wollen. Etwa 25 m² Fläche und ein Holzstapel fielen den Flammen zum Opfer, der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell