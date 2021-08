Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Laterne brennt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Unbekannte entzündeten am frühen Mittwochmorgen die Technik einer Straßenlaterne an der Einmündung "In der Mesche/Zur Werrehude". Gegen 3:30 Uhr meldeten Zeugen das Feuer, das offenbar vorsätzlich mittels Papier/Pappe gelegt wurde. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter 05231/6090.

