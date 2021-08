Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Werkzeuge aus städtischem Fahrzeug entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Garage in der Heustraße ein, die von der Stadt Lemgo für deren Dienstfahrzeuge genutzt wird. Die Täter brachen einen dort geparkten Mercedes Vito auf und stahlen aus dem Wagen zahlreiche Werkzeuge und andre Arbeitsgeräte im Wert von knapp 3.000 Euro. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

