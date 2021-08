Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Opferstock aufgebrochen.

Lippe (ots)

Ein Dieb verschaffte sich am Freitag, zwischen zirka 10 und 11 Uhr, Zugang zur Kirche "Am Kirchplatz". Er gelangte durch den offenen Haupteingang in das Gotteshaus, wo er den Opferstock aufbrach. Ob der Täter Beute machte steht nicht fest. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

