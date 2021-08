Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Wildschwein wird in Gegenverkehr geschleudert.

Lippe (ots)

Bei einem Wildunfall am Samstagabend wurde ein 41-jähriger Mann verletzt. Gegen 23:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Bad Driburg mit seinem VW die Ostwestfalenstraße in Richtung Blomberg, als in Höhe Schollenberg plötzlich ein Wildschwein vor ihm auftauchte. Der VW erfasste das Tier und schleuderte es auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein 37-Jähriger aus Bad Salzuflen, ebenfalls mit einem VW unterwegs, konnte dem Wildschwein auch nicht mehr ausweichen und überfuhr es. Dabei wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst, wodurch sein 41-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Das Wildschwein starb noch am Unfallort. Die beiden VWs mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden im Gesamtwert von etwa 13.000 Euro. Die Feuerwehr Blomberg streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell