POL-LIP: Lügde-Köterberg. Motorradfahrer schwer verletzt.

Bei dem Frontalzusammenstoß mit einem PKW wurde ein 37-jähriger Motorradfahrer am Samstag auf der Kreisstraße 69 schwer verletzt. Gegen 17 Uhr geriet der Mann aus Bremen mit seiner BMW in einer Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Kurz vor dem Berghotel am Köterberg prallte er gegen den entgegenkommenden 3er BMW eines 59-Jährigen aus dem Extertal. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 14.000 Euro.

