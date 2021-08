Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Fahrfehler führt zu Unfall.

Lippe (ots)

Sonntagmorgen stürzte der 65-jährige Fahrer eines Motorrades aufgrund eines Fahrfehlers und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Schleswig-Holstein befuhr die Straße "Eichholz" gemeinsam mit anderen Fahrern einer Motorradgruppe. Innerhalb einer langgezogenen Linkskurve kam er zu weit nach rechts. Seine Yamaha kam von der Fahrbahn ab und der 65-Jährige stürzte. Er rutschte mit seiner Maschine in eine Leitplanke und musste anschließend zur stationären Versorgung in eine Klinik gefahren werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell