Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Kennzeichen entwendet.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen bislang Unbekannte mindestens sechs Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen. Fünf Mal schlugen die Diebe in Hohenhausen und einmal in Heidelbeck zu. In Hohenhausen gingen die Diebe Fahrzeuge in der Barmbrede, im Eichkamp, an der Lemgoer Straße sowie Im Neuen Land an. Außerdem stahlen sie ein Kennzeichen eines in der Heidelbecker Straße geparkten Wagens. Ihre Hinweise zu den Diebstählen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

