Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Zwei Büroeinbrüche im Gewerbegebiet Asemissen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstag, 15:30 h bis Freitagmorgen drangen bisher unbekannte Täter in die Büroräume von zwei Gewerbebetrieben an der Straße Westring und der Alleestraße ein. In beiden Fällen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus einem Büro wurde Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. An dem zweiten Tatort wurde ein Laptop der Marke HP gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell