Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Motorradfahrer schwer verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr ein 37jähriger Kradfahrer mit seiner Honda die Landstraße 614 vom Kreisel Pyrmonter Straße/Siemensstraße aus in Richtung Emmerauentunnel. Vor einer langgezogenen Linkskurve überholte der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit zwei PKW. Beim Wiedereinscheren eingangs der Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den rechten Grünstreifen. Nach einem Überschlag kamen Fahrer und Motorrad rechts neben der Fahrbahn zur Endlage. Die Kradfahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell