POL-LIP: Dörentrup. Einbruchsversuch in Praxis scheitert.

In der Straße "Am Rathaus" machten sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr Einbrecher an einem Praxisgebäude zu schaffen. Sie versuchten sich gewaltsam Zugang zur Praxis zu verschaffen, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Ein Zeuge wurde dabei auf sie aufmerksam und machte sich den Einbrechern gegenüber bemerkbar, so dass diese von ihrem Vorhaben abließen und vom Tatort flüchteten. Hinweise auf mögliche Täter richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

