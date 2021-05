Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.05.2021), gegen 20:45 Uhr gerieten drei Jugendliche/Heranwachsende auf einem Spielplatz zwischen den Straßen Roter Hof und Grüner Hof in Streit. Im Verlauf des Streites sollen zwei Personen auf einen 18-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Die beiden Täter ließen dann von dem 18-Jährigen ab und verließen die Örtlichkeit. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Alle Beteiligten sollen sich flüchtig kennen. Bei einem der Täter soll es sich um einen 20-jährigen Ludwigshafener handeln. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

