Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 15.05., 20:00 Uhr bis zum 16.05.2021, 17:30 Uhr wurde ein weißer Hyundai i10 beschädigt. Das Auto war zu der Zeit in einer Parkbucht in der Friedrich-Heene-Straße (vor Geschwister-Scholl-Gymnasium) geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte das geparkte Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe ca. 1000,- Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinwiese zu dem/der Verursachenden geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

