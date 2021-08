Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Erneuter Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Pyrmonter Straße zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Kleinkind tödlich verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4996333). Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an, ein Gutachter wurde einbezogen.

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere werden Personen, die sich zwischen 9:35 und 9:45 Uhr im Bereich des Getränkehandels und der Corona-Test-Station aufgehalten haben und Angaben zum Unfall machen können, gebeten sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

