POL-LIP: Lügde. Kleinkind verstirbt nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Am heutigen Vormittag kam es auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Pyrmonter Straße zu einem tragischen Unfall mit tödlichen Ausgang. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein der 41-jährige Fahrer eines Sprinters gegen 9:45 Uhr eine Rampe herunter und in einer Linkskurve über den Parkplatz. Dabei erfasste er mit dem Fahrzeug ein anderthalbjähriges Mädchen, das sich von seinen Begleitpersonen entfernt hatte. Rettungskräfte versuchten das Kind umgehend zu reanimieren, konnten das Mädchen jedoch nicht wiederbeleben. Seelsorger waren vor Ort und kümmerten sich um die Angehörigen und Einsatzkräfte. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Die Polizei Lippe sucht Zeugen, die den Unfallhergang beschreiben können. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenaussagen unter der 05231 6090.

