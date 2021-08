Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mit dem Einkaufswagen Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Petri-Straße beschädigte ein Mann gegen 10:30 Uhr einen geparkten, lilafarbenen VW Tiguan mit einem Einkaufswagen. Nach einer Zeugenaussage rollte der Einkaufswagen davon und gegen das geparkte Fahrzeug, als ein älterer Mann seinen Einkauf in seinen PKW laden wollte. Der Mann, etwa zwischen 65 und 70 Jahren alt und mit einem schwarzen Auto unterwegs, kümmerte sich nicht um den Schaden, obwohl er darauf angesprochen wurde. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet um Hinweise auf den Verursacher des Schadens oder sein Fahrzeug unter 05222 98180.

